Das Schaltkreis-Modell von Timothy Leary

Eine Möglichkeit zum Verständnis

des menschlichen Denkens und Agierens sowie der Evolution der Intelligenz stellt das Schaltkreis-Modell des ehemaligen Harvard-Professors Timothy Leary dar.

Dieser Teil von Learys „Info-Psychologie“ besagt folgendes: Im Zusammenhang mit der Entstehung des Lebens auf unserer Erde (und darüber hinaus) bildeten sich verschiedene Gehirn-Ebenen heraus bzw. werden je nach Bedarf von unserer DNS aktiviert. Jeder der acht Gehirn-Schaltkreise (vier irdische, die bei allen menschlichen Wesen existieren, und vier nachirdische) bestehen aus den drei Stufen Informationseingang, Informationsintegration und Informationsübermittlung. „So enthalten die ersten vier Schaltkreise 12 Stufen, die mit der Evolution der Spezies, individueller Entwicklung und den Grundsätzen des Tierkreises zusammenhängen.“ (SHOLLY/APRIO, 11)

Die Umstände, während denen die Stufe eines Schaltkreises aktiv wird, prägt Zeit unseres Lebens den Umgang mit der Welt – sofern wir unser System nicht umprogrammieren. Zum besseren Verständnis folgt nun eine Auflistung der acht Schaltkreise mit den wichtigsten Zusammenhängen:

I. Die larvalen, irdischen Schalkreise

Die Ausbildung dieser Schaltkreise rekapituliert während des Reifeprozesses vom Kind zum Erwachsenen die gesamte Evolution und ermöglicht das Überleben des Gen-Pools, säugetierische Soziobiologie (Hackordnung und Politik) und die Übermittlung von Kultur.

1. Der Bio-Überlebens-Schaltkreis

Er führt uns zu Nahrung und Wärme und fort von Gefahr.

Evolutionsstufe Amöbe/Fisch/Amphibie Ursprung vor 3-4 Milliarden Jahren Individuelle Entwicklung Neugeborenes Kind, Säugling Prägend Mutter Prägungszentren Randsystem, vegetatives Nervensystem Psychologische Bezeichnungen oral (Freud), Empfindung (Jung), natürliches Kind (Berne), reptilisches Gehirn (Sagan), Bewegungszentrum (Gurdjieff) Zodiac Fisch/Widder/Stier Tarot Der Narr/Der Magier/Die Herrscherin

2. Der emotional-territoriale Schaltkreis

Die Programme säugetierischen Ursprungs „vermitteln territoriale Spielregeln, emotionale Tricks, Hackordnung und Herrschafts- bzw. Unterwerfungsrituale.“ (WILSON, 31)

Evolutionsstufe Säuger/Raubsäuger/Jäger-Sammler Ursprung vor 500-1000 Millionen Jahren Individuelle Entwicklung Gehendes Kind Prägend Vater Prägungszentren Thalamus, Muskeln Psychologische Bezeichnungen anal (Freud), Gefühl (Jung), angepasstes Kind (Berne), säugetierisches Gehirn (Sagan), Zentrum für falsche Emotionen (Gurdjieff) Zodiac Zwilling/Krebs/Löwe Tarot Die Hohepriesterin/Der Herrscher/Der Hohepriester

3. Der zeit-bindende semantische Schaltkreis

Er handhabt seine Umgebung und klassifiziert Eindrücke. „Seine Funktion besteht in Erfindungen, Entdeckungen, Berechnungen, Vorhersagen und Übermittlung von Signalen über Generationen hinweg.“ (WILSON, 31)

Evolutionsstufe altsteinzeitlicher Werkzeugbenutzer / neusteinzeitlicher Werkzeugmacher / Stammes-, Metallzeitalter Ursprung vor 100000 Jahren Individuelle Entwicklung Schulzeit Prägend Menschliche Artefakte und Symbolsysteme Prägungszentren Linke Grosshirnrinde, rechte Hand, Stimmbänder Psychologische Bezeichnungen latent (Freud), Vernunft (Jung), Erwachsenen-Ich (Berne), menschliches Gehirn (Sagan), Zentrum für falschen Intellekt (Gurdjieff) Zodiac Jungfrau/Waage/Skorpion Tarot Die Liebenden/Der Wagen/Die Kraft

4. Der sozio-sexuelle Schaltkreis

Dieser Schaltkreis „beherrscht die sexuelle Lust, die lokalen Definitionen von „richtig“ und „falsch“, die Fortpflanzung, die Persönlichkeit des Erwachsenen oder Elternteils (Geschlechtsrolle) sowie die Ernähung der Jungen.“ (WILSON, 31)

Evolutionsstufe Feudal / National, wenig industrialisiert / Multinational, hochindustrialisiert Ursprung vor 30000 Jahren Individuelle Entwicklung Pubertät Prägend Paarungserfahrungen, Stammestabus Prägungszentren Linker Cortex, Brüste, Genitalien Psychologische Bezeichnungen phallisch (Freud), Eltern-Ich (Berne), Falsche Persönlichkeit (Gurdjieff) Zodiac Schütze/Steinbock/Wassermann Tarot Einsiedler/Rad des Lebens/Gerechtigkeit

II. Die nachlarvalen, nachirdischen Schaltkreise

Diese zweite Gruppe der Schaltkreise existieren in den jeweiligen Ausprägungen nur bei Minderheiten und nehmen die zukünftige Entwicklung der Evolution vorweg.

5. Der ganzheitliche neurosomatische Schaltkreis

Er kontrolliert das neurosomatische Geist-Körper-Feedback bzw. somatisch-sinnliche Verzückung und steht im Zusammenhang mit der Fähigkeit zur Selbstheilung. Als Metaphern dienen u.a. Kundalini-Energie, Schlangenkraft oder Intuition.

Evolutionsstufe Individueller Konsumenten-Hedonismus / Beherrschung des Ästhetischen / Hedonistisch-ästhetische Verkettung Prägend Biologische oder chemische Yoga-Praktiken Gehirnteil Rechte Hirnrinde Neurologisch Kopplung an das Randsystem des ersten Schaltkreises und die Genitalien (tantrisch) Zodiac Fisch/Widder/Stier

6. Der kollektive neurogenetische Schaltkreis

Der neurogenetische Schaltkreis lässt sich wissenschaftlich „am besten als genetisches Archiv bezeichnen, das durch die Aktivierung antihistonischer Proteine angeregt wird, die DNS-Erinnerung, die sich bis zur Dämmerung des ersten Lebens zurückschlängelt und gleichzeitig schon die Baupläne für die zukünftige Entwicklung des Planeten in sich trägt“ (WILSON, S. 189f): „Ich bin der, der war und sein wird“ (Ägyptisches Totenbuch). Metaphern sind u.a. das Tao der Chinesen, das „Atman-Bewusstsein“ der Hindus, die „Akasha-Chronik“ der Theosophie, das „phylogentische Unterbewusste“ von Dr. Stanislaw Grof oder die „Gaia-Hypothese“ der Biologen Margulis und Lovelock (vgl. Sheldrake).

Evolutionsstufe Zugang des individuellen Konsumenten zu Gehirn und elektronischer Technologie / Individuelle Beherrschung von Gehirn und elektronischer Technologie / Neuroästhetische Netzwerke Prägung Fortgeschrittene Yoga und Bewusstseinspraktiken Gehirnteil Wahrscheinlich vordere rechte Gehirnhälfte Zodiac Zwilling/Krebs/Löwe

7. Der metaprogrammierende Schaltkreis

Dank dieses Schaltkreises ist das menschliche Gehirn in der Lage sich selbst zu erfassen (ICH BIN DER ICH BIN) und Wahlmöglichkeiten zu schaffen. Man erhält also nicht nur Zugang zu allen früheren und primitiveren Schaltkreisen („Sag mir, wer bist Du?“), sondern kann sie auch programmieren, d.h. alte Prägungen löschen und neue Programme kreieren. Metaphern sind u.a. die „Seele“ im Gnostizismus, der „Nicht-Geist“ (wu-shin) in China oder das weisse Licht der Leere im tibetischen Buddhismus.

Evolutionsstufe Individuelle Handhabung des Gehirns auf dem Wege der Gentechnologie / Individuelle Beherrschung gentechnologischer Information / Elektronische Netzwerke Prägung Sehr fortgeschrittene Yoga- und Bewusstseinspraktiken Gehirnteil Vermutlich vorderer Stirnlappen Zodiac Jungfrau/Waage/Skorpion

8. Der nicht-örtliche Quanten-Schaltkreis

Alles ist eins.

Evolutionsstufe Zugang des individuellen Konsumenten zu Nano-Tech / Individuelle Beherrschung / Nanotechnologische Verknüpfung Prägung Nahtoderfahrungen, ASW Zodiac Schütze/Steinbock/Wassermann

Quellen und Verweise

LEARY, Timothy: Info-Psychologie, Handbuch für den Gebrauch des menschlichen Nervensystems gemäß den Anweisungen der Hersteller. Basel, 1991

LEARY / VON SHOLLY / DI CAPRIO: Neurocomic, Basel 1981

WILSON, Robert Anton: Der neue Prometheus, Die Evolution unserer Intelligenz, Hamburg 1987

WILSON, Robert Anton: Cosmic Trigger, Reinbeck 1985

Keine ähnlichen Artikel.



5,00 von 5 Punkten, basierend auf 1 abgegebenen Stimmen.