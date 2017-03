Digitale Nachschlagewerke zur Steinheilkunde

Neben der traditionellen Wissensvermittlung in Büchern oder Schriftstücken werden in der Steinheilkunde inzwischen auch die Möglichkeiten der modernen Medien genutzt. Und da tun sich tatsächlich hervorragende Möglichkeiten auf: So helfen z.B. die Suchfunktionen von Computerprogrammen enorm beim Auffinden der richtigen Heilsteine. Edelstein-Massagen können mit Filmen viel besser dargestellt werden, als mit Büchern. Auch die Video-Dokumentation eines Vortrags ist natürlich lebendiger, als es jedes Schriftstück sein kann, und Meditations-Anleitungen können leichter nachvollzogen werden, wenn sie gesprochen werden und man/frau sie nicht selber lesen muß. Und schließlich steht außer Frage, daß mit Hörbüchern auch blinden oder stark sehbehinderten Menschen endlich ein besserer Zugang zu steinheilkundlichem Wissen eröffnet wird.

Aufgrund dieser vielen Möglichkeiten möchte ich gerne in diesem Artikel eine Reihe elektronischer Medien vorstellen, welche für die Ausübung der Steinheilkunde und den Umgang mit Heilsteinen einen wertvollen Beitrag leisten.

Haben Sie schon einmal versucht, in meinem kleinen Büchlein „Heilsteine – 430 Steine von A-Z“ einen Überblick zu bekommen, welche Steine gegen Kopfschmerzen helfen? Oder haben Sie in der „Heilsteine Hausapotheke“ schon einmal vergeblich nach Milzschmerzen oder Pankreasbeschwerden gesucht – ohne zu ahnen, daß beides im Kapitel „Bauchschmerzen“ angesprochen wird? Oder würde Sie interessieren, welche Steine Kupfer enthalten oder welche violett sein können? Trotz reichhaltiger Literatur stößt man/frau beim Nachschlagen immer wieder an Grenzen. Doch die lassen sich mit den aktuellen elektronischen Nachschlagewerken endlich überwinden!

Michael Gienger, Hermann Dunkel: HEILSTEINE VON A-Z

Interaktive CD-ROM, Neue Erde Verlag – 14,90 €

Diese CD-ROM basiert auf meinem o.g. Büchlein, wurde jedoch durch weitere mineralogische Hintergrundinformationen ergänzt. Dadurch eignet sie sich insbesondere für die Analytische Steinheilkunde: Sie suchen z.B. einen Stein, der Eisen enthält (wäre gut, hat der Heilpraktiker gesagt), bei Rheuma hilft und außerdem ist Ihnen heute nach der Farbe Grün?

Kein Problem: Einfach „Rheuma“ in der Suchfunktion eingeben und dazu im Erweiterten Filter „grün“ und „Fe“ (Eisen) anklicken, und schon ist der Grossular-Granat gefunden. Sie probieren ihn aus und siehe da: Nicht nur die rheumatischen Beschwerden lassen nach, Sie können auch plötzlich wieder besser sehen! Obwohl das in keinem Buch erwähnt wird!

Wäre doch schön, wenn Sie das nun hinzuschreiben könnten. Können Sie! Ein Klick mit der rechten Maustaste auf „Granat Grossular“ in der Steinliste und schon erscheint ein kleines Fenster, das Ihnen ermöglicht, einen Kommentar oder eigene Bilder hinzuzufügen. Schnell ist „gut für die Augen“ hineingeschrieben – doch läßt sich der Stein dann wiederfinden, wenn Sie nach Augenheilsteinen suchen? Auch das ist schnell überprüft: Einfach „Auge“ in die Suchfunktion schreiben – und schon findet sich der Grossular auf der Auswahlliste wieder. Die Suchfunktion greift tatsächlich auf Ihre eigenen Kommentare zu.

Das waren nur ein paar Beispiele der vielen pfiffigen Funktionen, die Hermann Dunkel in diese CD-ROM hineingetüftelt hat. Das schlaue Programm kann noch viel, viel mehr: Ihnen wurde z.B. Antimonit bei Zahnfleischbeschwerden empfohlen, doch der Stein sagt Ihnen nicht zu? Wäre doch interessant, ob es einen anderen ähnlich wirkenden gibt. Auch dazu genügt ein Klick mit der rechten Maustaste auf „Antimonit“ in der Steinliste und anschließend ein Klick auf „Indikationensuche“: Und schon finden Sie alle Steine aufgelistet, die mit dem Antimonit übereinstimmende Indikationen haben. Beim Scrollen durch die Beschreibungen springt Ihnen der Gagat ins Auge – vielleicht mal mit dem versuchen?

Oder die ganzen Beschreibungen machen Ihnen die Auswahl eher schwerer als leichter? Dann genügt ein Klick auf den Reiter „Intuition“ über den Beschreibungen und schon verschwinden die Texte und Sie haben nur noch die Fotos der betreffenden Steine vor sich. Jetzt kann die Intuition ungehindert walten…

Diese und viele weitere Tricks und Kniffe finden Sie in dem kleinen 16seitigen Begleitheft in der CD-Hülle. Sie lesen nie Bedienungsanleitungen? Um ehrlich zu sein, ich auch nicht. Doch hier lohnt es sich, eine Ausnahme zu machen. Sonst erfahren Sie nur „per Zufall“ (wenn überhaupt), was alles in dieser CD steckt. Wenn Sie ganz unverbindlich noch mehr darüber erfahren wollen, dann können Sie unter http://digital.neueerde.de/heilsteine auch eine Demo-Version herunterladen. Viel Spaß damit!

Annette Jakobi: DER HEILSTEINE RATGEBER

Interaktive CD-ROM, edel intermedia – 39,90 €

Was Ihnen die o.g. CD-ROM trotz allen Suchfunktionen nicht verrät, ist die Anwendung der jeweiligen Heilsteine. Ist es am besten, die Steine zu tragen? Und wenn ja, wie lange? Oder besser Edelsteinwasser trinken? Und wenn ja, wieviel? Und überhaupt, welcher der 10 Steine gegen Husten ist nun der richtige?

All das finden Sie im „Heilsteine Ratgeber“ von Annette Jakobi. Wenn irgend ein Steinheilkunde-Werk überhaupt den Namen „Ratgeber“ verdient, dann ist es diese Multimedia-Anwendung. Hier werden nicht nur die Indikationen verfeinert (beim Husten findet sich z.B. hartnäckiger, trockener, mit Beklemmung einhergehender oder speziell beim Einatmen auftretender), sondern auch konkrete Anwendungen mit Art, Modus und Dauer genannt. Da bleiben keine Fragen offen.

Die „Heilsteinsuche“ bietet ebenfalls die Möglichkeit, Steine nach den Kriterien der Analytischen Steinheilkunde zu finden (nach Farbe, Inhaltsstoffen, Kristallstruktur und Entstehung), doch der Clou sind die Fotos in der Steinbeschreibung: Hier können Sie die Steine virtuell drehen und anhalten, also von allen Seiten begutachten! Ein wunderbares Werk des Herausgebers Gerhard Edel.

Über 2000 Symptome und 6000 Heilanwendungen sind in dieser CD-ROM erfaßt, zudem beinhaltet sie eine Einführung in die Steinheilkunde und wichtige Informationen zu Reinigung und Pflege. Ein absolut praxisorientieres Werk, das sowohl für Fachleute, als auch für Laien viele hilfreiche Hinweise bietet. Kein Buch oder anderes Werk bietet derzeit vergleichbares. Daher absolut zu empfehlen!

