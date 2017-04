CQM – Chinesische Quantum Methode

Die Chinesische Quantum Methode (CQM) war mir bislang unbekannt. In diesem Beitrag berichte ich über meine Recherchen und (in den Kommentaren) über praktische Erfahrungen mit dieser Methode.

Beruflicher Erfolg ist eine wichtige Sache, um materielle Sicherheit zu erlangen. Geld mag kein Garant dafür sein, dass sich zwangsläufig Glück einstellt, aber es kann dabei ungemein hilfreich sein. Als selbständiger Unternehmer lege ich allerdings ebenfalls großen Wert auf die Bereiche Familie/Partnerschaft sowie auf Gesundheit/Spiritualität. Dies sind aus meiner Sicht die drei Standbeine für eine zufriedene Existenz. Um im letztgenannten Punkt weiter zu kommen, teste ich CQM, die Chinesische Quantum Methode.

Chinesische Quantum Methode? Klingt etwas ungewöhnlich. Wie eine Mischung aus Alternativmedizin (Anklänge an TCM, Traditionelle Chinesische Medizin) sowie Quantenphysik. Die offizielle Website der „International Organization for Quantum Methods“ unter HyperVoyager.com bestätigt dies. Hinsichtlich des Ursprungs der Methode wird geschrieben:

In dem 1500 Jahre alten Shaolintempel im Norden Chinas wurden viele der grundlegenden Erkenntnisse über die menschliche Energie, deren Schulung und die Kampfkünste (Martial Arts) entdeckt […]. Diese Meister verknüpften indisches Yoga und anderes orientalisches Gedankengut mit ihren eigenen Philosophien und Entdeckungen [..] und gelangten so zu einem umfassenden Verständnis der Zusammenhänge von Energie und Gesundheit.

Weiterhin soll die Chinesische Quanten Methode diese Energiekonzepte mit den Erkenntnissen der neuesten Quantenfeldtheorie kombinieren. Auf den ersten Blick wirken diese Erklärungen äußerst diffus. Da ist vom „dem“ Shaolintempel die Rede – ich bin sicher, im Norden Chinas gibt es mehr als einen. Die Quantenphysik wird ebenfalls immer wieder gern genommen. Aus meiner Sicht als alter Fan von Bells Theorem (siehe auch den Einstein-Rosen-Podolsky-Effekt, auch kurz EPR-Effekt), mag dies im Kontext der CQM nicht ganz an den Haaren herbeigezogen zu sein. Vereinfacht ausgedrückt besagt dieses Theorem, dass

„zwei beliebige Teilchen, die einmal in Kontakt waren, sich auch weiterhin gegenseitig beeinflussen, unabhängig davon, wie weit sie sich mittlerweile voneinander entfernt haben mögen“ (siehe Robert Anton Wilson: Schrödingers Katze – Das Universum nebenan, Hamburg 1984, S. 242),

Denn es scheint – soweit ich die Chinesische Quantum Methode bislang verstanden habe – darum zu gehen, dass ein darin ausgebildeter Therapeut energetische Altlasten im menschlichen System (ob auf körperlicher, mentaler, emotionaler oder spiritueller Ebene) auflöst. Also im Grunde eine Information berührungsfrei umprogrammiert. Was wieder an Neurolinguistische Programmierung (NLP) erinnert, die aus meiner Sicht allerdings nur am Mentalkörper ansetzt, während CQM – ähnlich wie vielleicht Reiki – im feinstofflichen Bereich arbeitet.

Andererseits sind Bezüge zur Quantenphysik trendy und entlocken Skeptikern bestenfalls ein müdes Lächeln. Ein Artikel in der Wikipedia – die allem alternativmedizinischen „traditionell“ skeptisch gegenübersteht – fehlt bislang, vermutlich da CQM als Methode noch sehr neu auf der Bildfläche ist (wiederum ein Widerspruch zum vorgeblichen Alter der Methode). Angesichts der äußerst dürftigen Informationen auf HyperVoyager.com ist auch eher mit einem Verriss zu rechnen. Auch nebulöse Verweise auf alte chinesische Tempel (die Steigerung wäre eine Verortung in Tibet) und jahrtausende alte Tradition ohne wirkliche Nachweise schüren eher Zweifel, als dass sie Seriösität nahelegen.

Mehrere angesurfte Webseiten zum Thema CQM sind jedenfalls äußerst dürftig hinsichtlich der genauen Beschreibung von Technik, Geschichte/Herkunft und Entwicklung des Ganzen. Kein Vergleich beispielsweise mit NLP oder Avatar-Training. Was überall zu finden ist, sind die Wirkungen bzw. Erfahrungsberichte. So scheint sich die Methode grade auch für Unternehmer und Existenzgründer zu empfehlen, da in der Ausbildung Ansätze wie „Korrekturen zur Verbesserung von Geld- und Finanzproblemen“ (in CQM II) oder „Spezifische Korrekturen für geschäftliche Beziehungen“ (in CQM III) einen Schwerpunkt neben Gesundheits- und Beziehungsthemen bilden. Wobei sich grade die offizielle Webseite nur an Absolventen von Seminaren zu wenden scheint, potentielle Klienten eines Therapeuten werden hier nicht bedient. Ob dies an der üblichen Betriebsblindheit der Ausbilder/Therapeuten liegt (NLP’ler sind hier wesentlich tougher) oder angesichts der Neuheit der Methode einfach nur ein schlüssiges Marketing- und Präsentationskonzept fehlt (was bei einer Methode, die zu wirtschaftlichem Erfolg verhelfen soll, ebenfalls nicht vertrauenserweckend wirkt), sei dahingestellt. Hierzu passt allerdings, dass der erste Treffer bei Google zu hypervoyager.com auf eine ältere Version der Seite führt, deren Links tot sind. Aus meiner Sicht als Webdesigner und Suchmaschinen-Optimierer ein Unding für eine Business-Seite.

Nichtsdestotrotz habe ich für kommende Woche einen Termin bei einer der bekanntesten und mit fünfjähriger Praxis erfahrensten Vertreter von CQM in Deutschland gebucht, Susanne Krämer in Aschaffenburg (leider bislang ohne eigene Website). Einfach deshalb, weil ich gern einmal Neues ausprobiere, weil mir klar ist, dass es mehr auf diesem Planeten gibt, als unsere Schulweisheit sich erträumen mag, und vor allen Dingen, weil meine Lebensgefährtin – der ich sehr vertraue – mir CQM und diese Therapeutin wärmstens empfohlen hat, und ich nach neuen Wegen zur Behandlung von Rückenproblemen suche. Über meine Erfahrungen werde ich an dieser Stelle bzw. in diesem Blog gern weiter berichten.

