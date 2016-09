Kristalle sind keine Wertanlage

In jüngster Zeit erreichten mich mehrere Anfragen, ob Kristalle eine Wertanlage in Krisenzeiten sein können. Offenbar werden Kristallkäufe mit dem Hinweis angeboten, daß „unser Geld ja bald nichts mehr wert sei…“. – Wie es um den Wert unseres Geldes in der nahen Zukunft bestellt ist, wage ich nicht zu beurteilen. Doch vom Kauf von Mineralien und Kristallen als Wertanlage für Krisenzeiten möchte ich dringend abraten! Mineralien und Kristalle sind als Naturprodukte, deren Verfügbarkeit erfahrungsgemäß starken Schwankungen unterliegt, keine wertstabilen Waren. Wie sich die Preise für Mineralien und Kristalle zukünftig entwickeln, ist nicht vorhersehbar!

Hinzu kommt, daß im Handel erworbene Mineralien und Kristalle von Privatpersonen in der Regel nicht zum selben Preis an den Handel zurück verkauft werden können. Es ist einsichtig, daß ein Händler für einen bestimmten Stein beim Rückkauf nicht den Verkaufspreis, sondern nur seinen Einkaufspreis bieten kann. Schließlich ist er Händler und keine Leihagentur. Daher werden Mineralien und Kristalle von Privatpersonen nur dann ohne Verlust wieder veräußert werden können, wenn die Steine wiederum privat verkauft werden. Doch dazu müssen die passenden Kunden erst einmal gefunden werden.

Kaufen Sie daher Mineralien und Kristalle lieber, um sich daran zu erfreuen, als Schmuck oder als Heilsteine. Dann haben die Steine einen geistigen Wert (Freude, Schönheit, Heilung), für den sich die Investition lohnen kann. Doch als materielle Wertanlage machen Mineralien und Kristalle wenig Sinn, sie sind keine Spekulationsobjekte. Und für Krisenzeiten, in denen oft nur wirklich „Existenzielles“ einen Wert behält, sind sie als „Anlage“ völlig ungeeignet. Sollten Ihnen anderslautende Angebote gemacht werden, dann verlangen Sie einfach eine vertragliche Rückkaufgarantie. Ich glaube kaum, daß das betreffende Angebot dann Bestand haben wird…

Weitere Tipps zum Thema Edelsteine und Handel unter www.fairtrademinerals.de

